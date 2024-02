Il grande sogno segreto di Jenni Serpi finalmente svelato! Una rivelazione che ti sorprenderà

Il grande sogno di Maya (, Garasu no kamen, lett. "La maschera di vetro") è un manga scritto e disegnato da Suzue Miuchi, iniziato nel 1976 e ancora in fase di pubblicazione, che racconta la storia di una ragazza che sogna di diventare una grande attrice. Dal manga sono state tratte due serie anime, una prodotta nel 1984 e una nel 2005, più un OAV prodotto nel 1998, oltre che un dorama in 2 stagioni nel 1997-98 con Yumi Adachi e Seiichi Tanabe nei ruoli rispettivamente di protagonisti femminile e maschile. Nel giugno 2013 uscì un film parodia dedicato alla serie, seguito nel 2016 da 3-nen D-Gumi Glass no kamen, ambientato nella tipica scuola giapponese.