Il grande scollamento | timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione Il libro di Magnani

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pubblichiamo un estratto deldi MarcoLa crisi, i limiti nella forza di attrazione delle due superpotenze globali (Cina a Stati Uniti) e l’emergere di diversi paesi con ambizioni regionali o globali, stanno delineando un sistema internazionale frammentato. Un mondo in cui sempre più ad apertura, integrazione e cooperazione internazionale si sostituiscono concorrenza, rivalità e contrapposizione tra paesi o tra blocchi di paesi. All’interno di ogni blocco, che tende a chiudersi in sé stesso, vi sono dinamiche di scambio e condivisione e un certo grado di collaborazione. Ma tra un blocco e l’altro aumentano barriere, incomprensioni, diffidenze, e diminuiscono dialogo, conoscenza, tolleranza. In un mondo frammentato costi e rischi sono molto elevati. Perché continue tensioni economiche ...