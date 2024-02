Il Garante per l’infanzia | diritto al digitale

(Di domenica 18 febbraio 2024) Poche aule di informatica, ma l’educazionesin dalresta fondamentale. Lo ha messo nero su bianco la stessa Autoritàpere l’adolescenza, che ha proposto progetti per alunni della scuola primaria "in quanto – come si legge nella relazione 2023 firmata da Carla Garlatti – l’età di primo approccio alla rete risulta essere sempre più bassa e ciò, insieme all’incremento delle attività e della dimensione di vita individuale svolta online, sovraespone i bambini a una serie di rischi. Per questo è necessario che i minorenni siano formati adeguatamente a un uso consapevole di internet". Fondamentale, però, è anche sviluppare le competenze digitali: se l’uso del web è molto diffuso, secondo l’indicatore europeo Desi il 66% degli studenti di almeno16 anni ha competenze digitali basse. F.P.

Roma, 14 febbraio 2024. “Siamo soddisfatti dell’ approva zione del Codice di condotta per le Agenzie per il lavoro da parte del Garante per la ... (quotidiano)

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), noto anche come Garante della privacy, è un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Carità. La colletta italiana per la Terra Santa, gesto di fraternità che annuncia pace: Possiamo essere per molti la speranza che si schiude dopo mesi di terrore, se crediamo nella catena della solidarietà assicurata dalla Caritas, garante della destinazione di ogni centesimo che ...

Servizio Energetico Italiano: multa di 900.000 euro: L'Autorità Garante del Concorrenza e della Mercato (AGCM) ha inflitto una multa di 900.000 euro a Servizio Elettrico Italiano (SEI) per la violazione del Codice del consumo. La società ha attivato forniture non ...

Digital Service Act, da sabato in vigore le nuove regole: ...iscrizioni ai servizi internet è stata la lettera di avviso presentata il 29 gennaio dal Garante ...destinato a minorenni o utilizzato in prevalenza da essi spieghi in modo chiaro e comprensibile per ...