Il fondo Pif è pronto ad entrare nel Milan | la posizione di Cardinale

Il Public Investment Fund (PIF) (in arabo , unduq al-Istimarat al-amma) è un fondo sovrano dell'Arabia Saudita. È uno dei più grandi fondi sovrani del mondo, con un patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari. È stato fondato nel 1971 allo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita. Dopo aver inizialmente perseguito una politica di investimento prudente e aver fornito principalmente prestiti per progetti di sviluppo nazionale, da allora è diventato un investitore globale. Il governo sta pianificando il Saudi Vision 2030 come parte del suo piano di sviluppo per trasformare il Fondo di investimento pubblico nel più grande fondo sovrano del mondo.

Aston Martin tratta con le banche per un bond da 1,1 miliardi di dollari: L'azienda ha sempre avuto problemi di liquidità e nel 2022 ha coinvolto il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, Pif , come parte degli sforzi di Stroll per risollevarsi e avviare la ...

Il fondo saudita PIF possibile nuovo title sponsor del ranking ATP: O diventare il prossimo territorio di conquista da parte del fondo PIF , un'occasione per il mondo arabo di entrare sempre più a fondo nelle dinamiche dello sport del diavolo. TABELLONI TORNEI: ATP - ...

Le Premier pensa di inasprire le regole sulle multiproprietà, il City medita di fare causa: L'esempio è quello del Newcastle di proprietà del Fondo Pif, o ancora il City con il suo City Football Group. Insomma, in Premier League l'aria è più tesa che mai. ' Un club che si è opposto al ...