Il corpo di Navalny è in un obitorio in Siberia | il cadavere presenta segni di lividi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Novaya Gazeta Europa ha appreso che ildi Alexeysi trova nell’dell’ospedale distrettuale di Salekhard, in. A tutto sabato, nessuna autopsia era ancora stata eseguita, hanno detto alcune fonti citate dal giornale. Secondo una fonte delle unità paramediche inoltre, ildipresenterebbe dei, per quanto apparentemente non derivanti da percosse. “Da paramedico esperto, posso dire che le ferite descritte da coloro che le hanno viste sembravano essere dovute a convulsioni… Se una persona ha le convulsioni e gli altri cercano di trattenerla ma le convulsioni sono molto forti,no. Hanno anche detto che aveva un livido sul petto, del tipo che deriva dal massaggio cardiaco ...

Avatar - La via dell'acqua (Avatar: The Way of Water) è un film del 2022 co-ideato, co-scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron.

RaiNews

Agenzia ANSA

Morte Navalny, giallo sul corpo e…": "Lunedì darò il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell'Ue. I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e… Leggi ...

Navalny, lividi sul corpo «a causa delle convulsioni»: la salma in obitorio in Siberia. Il caso dello scambio (fallito) di prigionieri: Il corpo di Alexei Navalny presenta «lividi» che potrebbero essere stati provocati da un'azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in particolare, è compatibile con un massaggio cardiaco ...

Russia, nuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny: Secondo il giornale tedesco Bild la morte di Alexei Navalny sarebbe avvenuta prima di un possibile "scambio di detenuti" tra Usa, Russia e Germania ...