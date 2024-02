Il clamoroso errore che è costato la vittoria alla Sampdoria | “I medici hanno capito cambia”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13: L’appuntamento è per le 13.30 con la gara a squadre, mentre alle 17.00 ritroveremo le protagoniste ... (oasport)

Belgio - clamoroso errore del Var : Anderlecht-Genk va rigiocato

Il VAR fa discutere non solo in Italia. Mentre da noi si animano discussioni su questioni arbitrali, in Belgio una partita è stata annullata per un ... (ilnapolista)