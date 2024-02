Il cartellone del weekend Serie D | insidiose sfide in casa per Ravenna e Victor San Marino

In una scuola primaria, in provincia di Varese, un caso che farà discutere: un gesto semplice ma di grande impatto emotivo. Al termine del primo ... (orizzontescuola)

Michael Cartellone (Cleveland, 7 giugno 1962) è un batterista e artista statunitense.

Con il vostro irridente silenzio, Fabrizio Gifuni rilegge le lettere di Aldo Moro dal sequestro, mercoledì 21 al Teatro Verdi: ... inserito nel cartellone del TEATRO PIER PAOLO PASOLINI, sarà rappresentato al TEATRO MUNICIPALE GIUSEPPE VERDI di Salerno 21 febbraio unico turno ore 20 Si ringraziano Nicola Lagioia e il Salone ...

Barletta: Fossato del Castello, nessuna organizzazione circa la raccolta pubblicitaria per gli eventi estivi è stata autorizzata: ...evidenza pubblica per la scelta ed individuazione degli operatori a cui affidare i servizi inerenti il fossato del castello al fine della realizzazione delle manifestazioni ed eventi del cartellone ...

Pino Strabioli per il prossimo spettacolo di Teatrinsieme, in scena il 25 febbraio a Calvi dell'Umbria: Pino Strabioli con 'Sempre fiori, mai un fioraio' per il prossimo spettacolo in cartellone per 'Teatrinsieme', rassegna itinerante di spettacoli di prosa in Umbria, promossa da ...17.30 al teatro del ...