Il campione di salto in alto Tamberi sul parquet del Celebrity Game Doppia schiacciata | è Gimbo show all’All Star Game

(Di domenica 18 febbraio 2024)senza limiti. E’ cominciato l’AllWeekend 2024 di Indianapolis con gli eventi d’apertura dele del Rising. Al primo dei due appuntamenti, andato al Lucas Oil Stadium, ha preso parte anche Gianmarco(medaglia d’oro olimpica e mondiale), protagonista di due belle schiacciate nel quarto d’apertura. Avrebbe voluto vincere l’Mvp il fenomeno delin, riconoscimento che invece è andato a Micah Parsons, linebacker dei Dallas Cowboys, che ha messo a referto 37 punti e catturato 16 rimbalzi, trascinando il Team Shannon al successo per 100-91 ai danni del Team Stephen A. Smith, in cui giocava ...

Sarzana (La Spezia) 27 gennaio 2024 - Un confronto tra grandi. I campioni d’Italia in carica del Trissino arrivano al “Vecchio Mercato” nel turno di ... (lanazione)

In campo regionale, Stella Arniani si è laureata campionessa toscana nel salto con l’asta con 2.70 metri Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica Arezzo ... (lortica)

Mattia Furlani (Marino, 7 febbraio 2005) è un altista e lunghista italiano, campione europeo under 20 nel salto in lungo a Gerusalemme 2023.

