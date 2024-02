Il Bologna vince all'Olimpico e aggancia la zona Champions | 2-1 alla Lazio | decisivo Zirkzee

SERIE A. Dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Nigeria (ko in finale contro la Costa d’Avorio), Ademola Lookman si rivedrà giovedì 15 febbraio a ... (ecodibergamo)

Il Bologna Football Club 1909 (AFI: /bo'loa 'futbol 'klb/), meglio noto come Bologna (o colloquialmente con la sigla BFC, da Bologna Football Club), è una società calcistica italiana per azioni con sede nella città di Bologna. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano di calcio.

Fiorentina a Empoli, aria di derby da non sbagliare: Italiano pensa a qualche cambio rispetto alla gara col Bologna : Faraoni a destra, l'ex Parisi a ... La Fiorentina non vince in trasferta da due mesi e farlo a Empoli significherebbe rispondere, in un ...

Atalanta show, ne fa tre al Sassuolo. La Dea si riprende il 4° posto: ...scrolla di dosso la pressione del Bologna e resta salda al quarto posto, si complica invece la situazione per il Sassuolo bloccato a quota 20 a pari punti con il Verona terzultimo. La Juve non vince ...

Tennis. Sinner immenso, numero tre del mondo. Primo italiano dell'era Open: E dopo vince altri tre tornei: il suo primo 1000 a Toronto e i 500 di Pechino e Vienna. E proprio ... fisioterapista che ha lasciato la Virtus Bologna di basket per seguire l'italiano. E infine c'è l'...