Il Bologna sbanca l’Olimpico e batte la Lazio | una giornata da Champions

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 – Fatiche da turno infrasettimanale? Non pervenute. Ile per la seconda volta in stagionela. Nel giorno in cui si ricorda Sinisa Mihajlovic, la formazione di Thiago Motta si fa il miglior regalo in assoluto: 2 a 1 alla squadra di Sarri in rimonta, con la prima gioia di El Azzouzi e il gol del solito Zirkzee, ritrovatosi anche in fase realizzativa.alla quarta vittoria consecutiva e 45 punti in classifica: Europa e quinto posto, ci siamo.'s oussama el azzouzi Le scelte di Sarri e Thiago Motta Thiago sorprende sempre: senza lo squalificato Freuler, il tecnico rossoblù non opta per Aebischer bensì per El Azzouzi, rientrato dalla coppa ...