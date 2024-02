Il Bologna espugna l' Olimpico 1-2 La Lazio in silenzio stampa contro Maresca

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 18 febbraio 2024) In uno stadioche ricorda congiuntamente l’ex Sinisa Mihajlovic, ilcontinua la sua cavalcata verso l’Europa battendo 1-2 lanella 25 giornata di Serie A . La squadra di Motta, andata in svantaggio con la rete di Isaksen a inizio primo tempo, ribalta il risultato grazie al pareggio di El Azzouzi e al sigillo decisivo di Zirkzee. Sarri non festeggia come avrebbe voluto la...