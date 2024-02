Il Bologna di Thiago Motta inguaia ulteriormente il Napoli | batte la Lazio | il quinto posto è a nove punti

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildiespugna anche l’Olimpico,la1-2 e consolida ilin classifica. I felsinei subiscono solo i primi 20 minuti. Laparte forte, inizia ad attaccare e a pressare. Il gol arriva al 18?, dopo un gol annullato a Immobile per fuorigioco. Lucumi sbaglia l’impostazione da dietro, regala palla al danese che la dà a Immobile. Il capitano dellanon tira e serva appena dietro il compagno. Primo gol di Isaksen in Serie A e partita che si mette bene per la squadra di Sarri. Dopo il gol lasmette di giocare e inizia a subire il gioco di. Zirkzee e compagni iniziano a giocare e per lainiziano i ...

Thiago Motta Santon Olivares, meglio noto come Thiago Motta (São Bernardo do Campo, 28 agosto 1982), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Bologna. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d'Europa nel 2012.

