Il Benevento 5 espugna Regalbuto e torna dalla Sicilia con altri tre punti in tasca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 dimentica subito la Coppa Italia e continua la sua corsa in campionato. La squadra di Andrea Centonzeil parquet dele mantiene i cinquedi vantaggio sul Manfredonia (i pugliesi, però, hanno una gara in meno, ndr). Il tecnico partenopeo deve rinunciare a Mario Imparato e Nicola Arvonio per squalifica e si affida allo starting five composto da Matheus, Botta, Lolo Suazo, Guerra e Bobadilla. Pronti-via ed occasione per il: attento Matheus su Bruno. Al 4? si rompe il ghiaccio: lancio perfetto di Lolo Suazo per Guerra, il numero venti sterza e batte Leotta per il vantaggio giallorosso. Gli ospiti hanno anche la palla dello 0-2 con Lolo Suazo, che non riesce a battere Leotta. Gol fallito, gol subito: Matheus si ...