Il Bayern perde anche col Bochum | Harry Kane sbaglia un gol clamoroso calciando al terzo piano

(Di domenica 18 febbraio 2024) È notte fonda alMonaco. La squadra bavarese ha persoin casa delper 3-2. È la terza sconfitta consecutiva dopo quelle col Leverkusen e la Lazio. La Bundesliga è ormai lontana, il Leverkusen è otto punti avanti. Ma l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen ha assicurato che Tuchel non è in discussione. Come riporta la Süddeutsche, l’ad ha detto: «Non credo alle roboanti dichiarazioni di sostegno agli allenatori. So cosa volete sentirvi dire, ma questi giuramenti di fedeltà sono già finiti dopo una settimana. Per questo lo dico a modo mio. Non è un tema all’ordine del giorno. Siamo concentrati sulle prossime partite». Alla domanda se Tuchel sarà ancora in panchina sabato contro il Lipsia, Dreesen ha risposto: «Certamente».si mangia un gol ...

