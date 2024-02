IGTC | Porsche torna a vincere la 12h Bathurst 5° posto per Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Manthey EMA#912 vince la Repco12 Hour, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven trionfano sul Mt. Panorama precedendo Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz (SunEnergy 1 Racing Mercedes #75) e Christopher Haase/Kelvin van der Linde/ Liam Talbot (Wash It – Audi Sport Team MPC #22). 5°per, presente con BMW e WRT in compagnia di Maxime Martin e Raffaele Marciello.e BMW hanno continuato a lottare dopo le prime quattro avvincenti ore di battaglia. Laurens Vanthoor (Manthey EMA #912) ha tenuto a bada nella quinta ripartenza la BMW M4 GT3 #46 di, unica auto di Vincent Vosse rimasta in ...