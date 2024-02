IGTC | EMA Manthey Porsche #912 davanti dopo tre ore della 12h di Bathurst 2° posto per Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)sfida BMW per la prima piazzale prime tre ore e mezzaRepco12h, sfida inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge 2024.EMAguida la gara con Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven, il tridente citato precedeche questo week-end condivide una BMW M4 GT3 del Team WRT con Raffaele Marciello e Maxime Martin. BMW ha gestito nei primi minuti dell’evento la pole-position, il sudafricano Sheldon van der Linde (WRT #32) ha tenuto senza problemi le redinicorsa respingendo ogni attacco da parte di Mikael Grenier (National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888) e Maro Engel ( Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130). Tutto è cambiato con l’avvento ...