Igiene ambientale | la vittoria di 134 lavoratori

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il contratto di lavoro va cambiato. Per 134della Coop 134 di Rimini addetti ai servizi disi tratta di una. A sancire il principio è stata la Corte di Appello dopo che iavevano già ottenuto unain primo grado al Tribunale di Rimini. A raccontare la vicenda, e quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello, è il sindacato Sgb. "Aidell’dipendenti dalle cooperative sociali di tipo B va applicato il Contratto collettivo Federambiente" ribattono dal sindacato. La battaglia legale era nata sull’onda delle contestazioni per un servizio "appaltato da Hera spa al Consorzio Formula Ambiente, e successivamente assegnato da quest’ultimo a ...

La tariffa di igiene ambientale o TIA (oggi sostituita dalla TARI) è il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto in Italia dal decreto Edoardo Ronchi, all'epoca Ministro dell'Ambiente, con D. L.g.s. n. 22/1997, e destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Come dice il nome, la tariffa, al contrario della tassa, ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono del servizio (nel modo più preciso possibile).

Cgil su Sea - s: "Ci aspettavamo un altro cambio di passo. Mezzi ancora vecchi e insufficienti": Sul fronte dell'igiene ambientale in città il tema è molto caldo. Nell'incontro con Cgil è tornato in primo piano anche il tema liquidazioni di Ata, società in concordato, promesse per il 15 dicembre ...

Raccolta differenziata, le soluzioni anti discarica: incontro tra Rap, Comune e associazioni di categoria: Ad aprire il confronto è stato l'assessore Alongi che ha subito voluto dare la propria disponibilità per trovare soluzioni migliorative al servizio di igiene ambientale ma allo stesso tempo ha ...

Acque reflue domestiche: di che cosa si tratta e come possono essere gestite: Nel nostro quotidiano utilizzo di acqua domestica per l'igiene personale e la cucina, la produzione di acque reflue è inevitabile. Dovresti quindi sapere ...acque reflue e ridurne l'impatto ambientale, ...