I vescovi hanno fame di quattrini | cosa c' è dietro all' attacco sul governo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni, ha avuto un merito: attaccando l'accordo siglato da Giorgia Meloni col premier albanese Edi Rama, ha indicato il problema che in questo momento separa iitaliani dal. Quella frase che mette il denaro al centro della diatriba («673 milioni di euro in fumo per l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro Paese. Soldi buttati in mare») rivela più di quanto il suo autore volesse. È lo «sterco del demonio», ancora più delle divergenze sul trattamento da riservare agli immigrati irregolari, a dividere infatti la Cei da un esecutivo che sinora le è stato tutt'altro che ostile. Al punto da resistere alla Ue, che da anni preme sui governi di Roma affinché riscuotano l'Ici non versata dalla Chiesa cattolica tra il 2006 e il 2011 (una ...