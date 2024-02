(Di domenica 18 febbraio 2024) 11.00 "Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita".Così le organizzazioni di protesta de del Papa."Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica", dicono. "Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata della segreteria del Papa-scrivono-con il benestare per entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina! Siete tutti invitati,senza bandiere né.è un invito che capita solo una volta nella vita".

Le targhe d'immatricolazione della Città del Vaticano sono destinate ai veicoli immatricolati nello Stato Vaticano e la loro regolamentazione è di competenza degli Uffici centrali del Governatorato vaticano.

I trattori in Vaticano per l'Angelus: 11.00 I trattori in Vaticano per l'Angelus "Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita". Così le organizzazioni di protesta dei trattori in Vaticano per l'Angelus del Papa."Le ...

Protesta agricoltori dal Papa, un trattore e una mucca a San Pietro: "Oggi insieme alla Mucca Ercolina uno dei nostri trattori entrerà in Vaticano per la benedizione Papale!!", si legge sul gruppo Facebook Mta, Movimento territorio e agricoltura, dove è stata postata ...

Trattori: 'oggi in Vaticano per Angelus, benedizione ci aiuterà': "Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita": è quanto scrivono le organizzazioni di protesta dei trattori che al momento sono già a Piazza Pio XII, in Vaticano, in attesa dell'Angelus del Papa. "Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa - scrivono ...