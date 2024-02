I motivi Nei momenti di crisi serve il supporto di tutto lo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Cosa manca ancora ad uno Spezia che ottiene 4 risultati utili consecutivi (8 i punti ottenuti) e condito, per l’occasione, da un poker di gol che mancava da quasi tre anni? Ilcostante dello. I sudori freddi che sono arrivati ai calciatori dopo il pasticcio difensivo tra Nikolaou e Muhl (a cui si è unito pure Zoet) e che ha portato un Cittadella inerte, in 9 uomini, con il fiato sul collo dei ragazzi di D’Angelo, si sono rapidamente allargati agli spalti. Un silenzio paradossale, come sesi fosse già sgretolato o come se stesse per accadere l’ennesima ineluttabile (contro)rimonta. E invece no, lo Spezia era lì, sempre con due uomini in più, in vantaggio comunque di una rete, con tante frecce nell’arco. Ma in difficoltà. Qualche coro dalla Curva Ferrovia contro altre compagini o le forze dell’ordine, ma non il ...