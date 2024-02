I migliori 6 panifici di Salerno e provincia scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Idi, selezionati dalla guida Pane e Panettieri d'Italia 2023, sono tutti orientati alla tradizione, con grande attenzione verso i grani autoctoni e un utilizzo consapevole del lievito madre. Idio Risoli La ricerca dei grani antichi e l’amore per i tradizionali riti di panificazione guidano il lavoro di Angelo Risoli in questo forno a Caselle in Pittari, aperto dai nonni cinquant’anni fa. Il pane, che rimane fragrante per più giorni, è ottenuto con lievito madre vivo e tre tipi di farine, la 1 e la semintegrale, macinate a pietra da Monte Frumentario Cooperativa Sociale Terra di Resilienza, e la tipo 0. è disponibile nel formato da mezzo chilo, un chilo e due chili, e di ...