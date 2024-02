I messaggini di Miriam alle amiche mentre torturava la mamma e i fratelli | altro orrore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'unica sopravvissuta alla strage familiare di Altavilla Milicia, la ragazza di 17 anni arrestata con l'accusa di avere partecipato al triplice omicidio, come riporta l'Adnkronos, non è stata né drogata né sedata. Un quadro ancora più inquietante emerge dparole diche a quanto pare avrebbe partecipato attivamentetorture sulla madre e dui. È stata la stessa giovane, parlando prima con la psicologa della comunità per minori e poi con la Procuratrice, di avere partecipato attivamentetorture delle tre vittime. Insieme con il padre e la coppia arrestata, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La giovane ha detto agli inquirenti di avere fatto tutto "per il bene" dei suoi cari "per liberarli dal demonio". E la ragazza da quando si trova in carcere ha un chiodo fisso, una domanda ...