I membri della Gen Z sono più inclini dei Baby boomer a pensare che il femminismo sia un problema

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Una cosa al volo: ma voi avete mai visto una femminista… non dico gnocca, modi Victoria’s Secret… ma decente, carina, passabile?». Una caustica boutade valsa al suo autore oltre mezzo milione di views su TikTok. «Ragazze, quando ballate mezze nude nei locali, sappiate che non piacete realmente a nessuno dei ragazzi che vi guardano. Si, due botte le darebbero, perché capirai, le darebbero a tutti… ma nessuno vorrebbe una fidanzata così», dice lo stesso autore del post precedente in un altro video. Nei commentimolti ad applaudire il suo presunto coraggio di dire apertamente «grandi verità». C’è poi chi la butta sul ridere, deridendo l’indignazione che a suo dire le femministe proverebbero scoprendo che «la chiesa più importante di ogni città è il Duomo e non la Ddonna». Qualcun altro ci prova con più scarsi risultati, riproponendo un ...

L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO; in francese: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, in sigla OTAN) è un'alleanza militare internazionale composta da 31 Stati membri provenienti da Europa, Nord America e Vicino Oriente che venne istituita con la firma del Patto Atlantico il 4 aprile 1949. L'articolo cinque del trattato afferma che se si verifica un attacco armato contro uno degli Stati membri, sarà considerato un attacco contro tutti i membri e gli altri membri assisteranno il membro attaccato, con le proprie forze armate se necessario.

