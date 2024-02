I legali di John Elkann | Nessun tesoro nascosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nuovo capitolo nella battaglia per l’eredità degli Agnelli. Il pool di avvocati che assiste(nella foto), figlio di Margherita, indagato a Torino dopo l’esposto presentato dalla donna, affermano che non esiste alcun". "I fondi dell’eredità sono stati regolarmente pagati al fisco dal nostro assistito, che ha pagato le imposte dovute e continuerà a farlo". "Non è nostra intenzione – aggiungono – farci trascinare in una rissa mediatica".