I Giardini Speyer al setaccio Recuperata cannabis nascosta Nei guai quattro persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Poco meno di 34 grammi direcuperati,segnale alla prefettura in qualità di consumatori di sostanze stupefacenti, una contestazione per ubriachezza molesta e una denuncia per guida con una patente falsa. Questi i risultati dei controlli effettuati in questi giorni aie nell’area della stazione dalla Polizia Locale di Ravenna con il supporto dell’unità cinofila proveniente dal Comando Polizia Locale di Riccione. Sono state 17 leidentificate, di cui 15 straniere. Aglisono stati recuperati 33,43 grammi di, avvolti nel cellophane e nascosto in un cespuglio. Al termine delle verifiche, 4, di origine gambiana, senegalese, nigeriana e guineana, sono state segnalate ...