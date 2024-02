I duchi di Sussex hanno un sito ufficiale nuovo

Henry, duca di Sussex, meglio noto come Harry (Henry Charles Albert David; Londra, 15 settembre 1984), è un nobile e militare britannico, principe e membro della famiglia reale britannica, quinto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, dopo il fratello e i nipoti. Ha ricoperto il grado di maggiore nel reggimento dell'Household Cavalry (Blues and Royals) dell'esercito britannico. È il figlio secondogenito del re Carlo III del Regno Unito e di Diana Spencer (1961-1997), nonché il quarto nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito e del principe Filippo, duca di Edimburgo.