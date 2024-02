I dessert si fanno con il pesce | l' ultima moda dell' alta cucina arriva da Parigi e non solo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'tendenza in fatto diè il. Almeno per l'. Nei migliori ristoranti del mondo, da Singapore a Berlino, da Santiago del Cile a, molti chef si stanno cimentando in una versione a dir poco inattesa del dolce. Ilcon il: il caviale La parte del leone la fa il caviale: ingrediente feticcio che spesso valica il confine sempre più labile tra salato e dolce. Lo usano in tanti: René Frank di Coda,restaurant di Berlino, impiega ingredienti tradizionalmente appartenenti al mondo salato: pomodori, melanzane, ma anche shitake fermentati e uova di: «Se uso quelle di gallina perché non posso usare quelle di?». Il caviale dà note sapide e ...