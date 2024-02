Huijsen “zittisce” i tifosi del Frosinone con un’esultanza polemica | l’arbitro non lo perdona

Dean Huijsen (Amsterdam, 15 aprile 2005) è un calciatore olandese, difensore della Roma, in prestito dalla Juventus, e della nazionale Under-19 olandese.

Roma, le pagelle di CM: Huijsen, che magia. Azmoun cinico, interventi super di Svilar: Frosinone-Roma 0-3 Svilar 8: coraggio nelle uscite e nel gioco con i piedi, salva prodigiosamente su Soulè al 23` e poi su Kaio Jorge al 31`. Kristensen 6:.

Frosinone-Roma 0-3: tris giallorosso con Huijsen, Azmoun e Paredes: (Adnkronos) - La Roma vince 3-0 sul campo del Frosinone nella gara in calendario oggi 18 febbario 2024 per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi passano in trasferta con i gol d ...

La Roma torna a vincere: tris al Frosinone e sesto posto: Missione compiuta. La Roma torna al successo e supera 3-0 il Frosinone. I giallorossi di Daniele De Rossi restano saldi al sesto posto a -4 dalla coppia Atalanta-Bologna al quarto. Terzo ko di fila pe ...