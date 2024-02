(Di domenica 18 febbraio 2024) Ci ha messo un po' per sbloccarsi in Premier League (14 partite a secco), ma ora non si ferma più. Rasmusora è semplicemente...

Il Football Club København, meglio noto come FC Copenhagen, o più semplicemente come Copenhagen, spesso abbreviato in FCK, è una società calcistica danese con sede nella città di Copenaghen. Tra le più importanti e note squadre del paese, milita nella Superligaen, la massima serie del campionato danese.

Goal.com

Calciomercato.com

Hojlund meglio di Haaland e Henry: inizio 2024 da record, il Manchester United vola con lui: Ci ha messo un po` per sbloccarsi in Premier League (14 partite a secco), ma ora non si ferma più. Rasmus Hojlund ora è semplicemente inarrestabile e quello per.

Luton Town – Manchester United 1-2 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO: Luton Town - Manchester United 1-2 alla fine del primo tempo. Apre la super doppietta di Hojlund, Morris accorcia per i padroni di casa.

MERCATO - Manchester United, nel mirino Tel del Bayern Monaco: Hojlund non sta brillando, e così il Manchester United ha intenzione di ingaggiare un altro attaccante in estate. L'ultimo nome che piace ai Red Devils è quello di Mathys Tel, 18enne francese in forza ...