Hockey Sarzana batte Monza e vede la semifinale di Wse Cup

(Di domenica 18 febbraio 2024)(La Spezia) 17 febbraio 2024 - Gli scongiuri sono obbligatori e per gli scaramantici nel mondo dello sport determinate parole non vanno pronunciate fino a quando anche il match di ritorno non sarà concluso positivamente. Però l’Gamma Innovation ha senza dubbio mosso più di un passo in avanti sulla strada del passaggio del turno aggiudicandosi la sfida di andata di Ws Europe Cup contro il Teamservicedisputata al palazzetto del “Vecchio Mercato” con il punteggio di 8 a 1. Una partita che la formazione sarzanese diretta da dal tecnico Paolo De Rinaldis hanno ipotecato già nel corso del primo tempo chiuso in vantaggio per 8 a 1. Nella seconda parte il Teamserviceha cercato di rimettere almeno in discussione l’incontro centrando però soltanto due pali e nel finale di ...