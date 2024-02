Hockey ghiaccio | Vipiteno batte Cortina 4-3 all’overtime nell’Alps League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) La domenica sera dell’suha regalato agli appassionati dell’Alps2023-2024 una partita scoppiettante in chiave italiana: quella fra. A spuntarla,, sono stati i “Broncos” che si sono imposti per 4-3, in una gara davvero imprevedibile. Inizio scoppiettante con un botta e risposta sull’asse Juhola-Capanelli, poi il 2-1 di Niccolai che manda in vantaggio i padroni di casa, sino all’inizio del terzo periodo, visto che nel secondo troncone di gare non si sono registrate reti. Tutto nel finale: Sanna e Cuglietta mandano davanti, che però nel finale si fa riprendere dalla griffe di Gschliesser, che vale il 3-3 e l’overtime. Ai supplementari, a decidere le sorti ...