Hockey ghiaccio | Ritten vince ancora in Alps League Successo anche per Gherdeina

(Di domenica 18 febbraio 2024) Prosegue il periodo positivo di. La squadra italiana ha vinto l’ennesima partita consecutiva nella fase vincitori del Campionato2023-2024 disu, occupando il primo posto della mini classifica con 22 punti. Un risultato arrivato grazie alin esterno contro lo Zeller Eisbaren, terminato con il risultato largo di 2-5 in un match davvero mai messo in discussione. Renon passa infatti in vantaggio già nel primo periodo, salvo poi prendere il largo nel secondo segnando tre reti, aumentando di un’unità poi nell’ultimo atto. Nella cosiddetta fase “perdenti” spicca invece la vittoria in esterna di, abile a regolare lo Steel Wings Linz per 1-4, mentre Fassa ha perso di misura contro il Kitzbuhel, arrendendosi per ...

Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2023-2024. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della regular season, per cui ... (oasport)

L'hockey su ghiaccio (in italiano chiamato anche disco su ghiaccio) è uno sport di squadra disputato sul ghiaccio, in cui i pattinatori, attraverso l'utilizzo di un bastone ricurvo, indirizzano il paleo (oppure "disco") nella porta della squadra avversaria. Viene definito generalmente uno sport veloce e fisico.

Tegola per l'Ambrì, s'è ferito Inti Pestoni, sarà out due settimane - blue News: L'attaccante nel match di venerd sera contro il Rapperswil ha subito un lieve infortunio ai legamenti del ginocchio destro e dovr stare lontano dal ghiaccio per due ...

Hockey ghiaccio Ihl, Valpe per continuare il bel momento: al Cotta sfida contro Feltre: Sabato sera al "Cotta Morandini": i torresi della Bulldogs Valpellice ricevono Feltre alle 20,30, ottavo di dieci turni di Qualification Round al quale i biancorossi si presentano motivati ad ...

Meneghin: "Io, Panatta, Moser... eravamo liberi. I bambini di oggi l'aria aperta non sanno cos'è": Ha trasformato il basket in una partita di hockey su ghiaccio, corri e tira. E cancellato i ruoli come il mio, il pivot non esiste più. Oggi farei la guardia alta'. Wembanyama è un 'fenomeno. Si ...