Hockey Bondeno si gioca le finali della Coppa

(Di domenica 18 febbraio 2024) La sconfitta di misura per 5-4 contro i fortissimi slovacchi del Raça, nell’ultima garafase a gironi, ha costretto una comunque positivaad affrontare le fasida seconda in classifica. Nel sabato dell’EuroIndoor Club ChallengeBondi Arena, i matildei hanno venduto cara la pelle ma hanno dovuto lasciare strada agli avversari in una partita tiratissima, a testimonianza del livello raggiunto dal sestetto di mister Pritoni anche in Europa.aveva iniziato la manifestazione con la quinta marcia inserita, visti i netti successi nell’esordio con Vilnius (6-2) e nella seconda sfida del venerdì contro lo Slavia Sofia, surclassato col punteggio di 7-1. La partita con Raça era un vero e proprio spareggio per determinare la squadra prima in classifica ...