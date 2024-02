“Ho rinunciato alla birra del terzo tempo | ma la mia vita da celiaco non è male” Intervista al rugbista Martín Castrogiovanni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Se gli chiedi qual è la sua petite madeleine proustiana ti risponde: il crème caramel: «È il dolce che mi faceva mia nonna». Eppure,Leandroè un ghiotto di carne: la sua casa è attrezzata con tre griglie e può stare davantibrace anche dodici ore. Ladadi uno dei rugbisti più famosi al mondo non è poi così, seppur abbia dovuto rinunciaredelpizza italiana. Qui ha raccontato il dietro le quinte dellaculinaria di un, fra pranzi fuori casa e contaminazione da glutine sempre dietro l’angolo. Come si difende? Quando e come ha scoperto di essere? Io sono ...

Dopo la sua spiazzante intervista a Domenica In, Belen Rodriguez è torna ta a far parlare di sé. Spesso protagonista della cronaca rosa, la ... (dailynews24)

La Coppa d'Asia 2023, nota anche come Qatar 2023, è stata la 18ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dall'AFC. Inizialmente prevista in Cina nei mesi di giugno e luglio del 2023, nell'ottobre 2022 è stata ufficialmente posticipata al 2024 in Qatar, dato che la Cina ha rinunciato a ospitare la competizione a causa della pandemia di COVID-19.

Re Carlo, "come sta davvero tuo padre". La risposta di Harry allarma i sudditi: ... il Duca ha fatto sapere di voler tornare ad adempiere ai 'doveri reali', ai quali ha rinunciato ... è tornato ad apparire in manifestazioni pubbliche dopo un periodo di riposo per stare accanto alla ...

Merate si colora con la festa di Carnevale: ben 130 le maschere alla sfilata: ...2024 - 02 - 17 - at - 17.04.54.mp4 Grandi e piccini hanno dato sfoggio alla propria fantasia e alla ...700 anni dalla nascita del grande viaggiatore e mercante veneziano e chi invece non ha rinunciato a ...

Calcio Napoli, un incubo infinito: solo 1 - 1 al Maradona col Genoa: È notte fonda per la classifica del Calcio Napoli che, ormai, sembra aver rinunciato anche alla corsa Champions: una delusione incredibile. - Advertisement -