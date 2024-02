“Ho arrestato il capo delle Br senza sparare | ora preparo pizze e assisto i malati di cancro” | la seconda vita del poliziotto Claudio Bachis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il suo orgoglio più grande è non aver mai sparato un colpo. Neppure in quegli anni terribili in cui le Brigate rosse insanguinavano il Paese. Ilha lasciato la pistola nella fondina anche il 4 aprile del 1981, quando, a Milano, riuscì a immobilizzare Mario Moretti che camminava sul marciapiedi nei pressi della stazione Centrale. Una piccola collutazione (forse un “colpo di testa”, ma su questoglissa) che ha fatto crollare il pericoloso brigatista mentre gli altri uomini della Digos (“Il nostro è sempre stato un lavoro di squadra”) stavano in allerta, pronti a intervenire. “Quando era a terra ha urlato “sono Mario Moretti,Br, sono un prigioniero politico”, una frase consueta dei brigatisti. Una volta, con un collega della squadra siamo ...