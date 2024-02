Henry Cavill ha ottenuto un ruolo nel MCU? Rumor

(Di domenica 18 febbraio 2024) Secondo recenti indiscrezioni, l'ex Supermansarebbe stato ingaggiato per unnel Marvel Cinematic Universe. Non prendiamo troppo sul serio questa particolare voce, ma se le ultime indiscrezioni trapelate online sono vere, la star di Justice Leagueha già accettato di unirsi al. Dopo un breve ritorno come Superman in Black Adam,si ritrova senza un franchise di supereroi. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star de L'uomo d'acciaio, che ora sembra stia passando al Marvel Cinematic Universe. Secondo un'indiscrezione condivisa dallo scooper @MyTimeToShineH,avrebbe accettato unmisterioso in un futuro progetto dei Marvel Studios. La ...

Henry William Dalgliesh Cavill (Saint Helier, 5 maggio 1983) è un attore britannico.

