Harry | la verità sulla visita-lampo a Re Carlo | “Glielo hanno impedito”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladel Principeè stata enormemente contestata: è rimasto nel Regno Unito praticamente per un giorno (appena 26 ore) e il colloquio con il padre, ReIII, è durato appena mezz’ora. Ebbene, la scelta non è stata di, che avrebbe anzi pianificato un incontro riappacificante. Ma tutto ciò non è avvenuto, su pressioni degli assistenti, che temevano di “non sbarazzarsi mai di lui”. Il motivo delladel Principea ReÈ stato più volte definito una “delusione”: per i suoi attacchi alla Monarchia, per il libro Spare, per l’intervista con Oprah Winfrey, per essere rimasto solamente un giorno nel Regno Unito dopo aver saputo del cancro del padre, ReIII. La scelta di ...