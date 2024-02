Guida TV Sky Cinema e NOW | Indiana Jones e l' ultima crociata | Domenica 18 Febbraio 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) Skyporta ila casa tua. - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "e l'", diretto da Steven Spielberg e premiato con un Oscar. Harrison Ford e Sean Connery affrontano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai rivivere il musical intramontabile "Grease - Brillantina", con John Travolta e Olivia Newton-John, che racconta le vicende amorose nella America degli anni '50. Su SkyCollection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai ...

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e ... (digital-news)

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e ... (digital-news)

Sky TG24 è un canale televisivo all-news italiano, prodotto da Sky Italia.

Sinner in finale Atp Rotterdam, diventa numero 3 del mondo: ...e di occupare il terzo gradino del podio nella graduatoria che il serbo Novak Djokovic guida ... dice il diretto interessato a Sky. Sinner è il secondo italiano di sempre a raggiungere questo traguardo ...

Pescara, Zeman ricoverato in clinica: lunedì sarà operato: Nelle prime dieci posizioni ci sono Pep Guardiola, Jurgen Klopp e anche Giampiero Gasperini, alla guida dell'Atalanta da giugno 2016 LA NOTIZIA Diego Pablo Simeone ancora alla guida dell' Atletico ...

Serie C: si riparte con Padova - Pro Sesto, per Zeman insidia a Pesaro, la Juve con la Lucchese: Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming su: Sky trasmette tutto il campionato, i ... RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di ...