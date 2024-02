Guerra | ultime notizie Israele approva limiti accesso a Spianata moschee durante Ramadan A Gaza trovati veicoli usati da Hamas il 7 ottobre

La prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse le principali potenze e molte di quelle minori tra il 28 luglio 1914 e l'11 novembre 1918. Inizialmente definita "guerra europea" dai contemporanei, con il coinvolgimento successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri Paesi extraeuropei, tra cui gli Stati Uniti d'America e l'Impero giapponese, prese poi il nome di guerra mondiale o Grande guerra: fu infatti il più grande conflitto armato mai combattuto fino alla successiva seconda guerra mondiale.

Navalny: Belenkin, con lui scompare l’ultima speranza russa Il Sole 24 ORE

Ucraina Russia, news. Putin: pronti per il dialogo con l'Ucraina. LIVE Sky Tg24

Israele vuol fare da sé: rifiuta i “diktat internazionali” su Gaza: L’ultima giovedì, della durata di quaranta minuti ... “Chi dice di non entrare a Rafah vuole farci perdere la guerra”. La frattura tra Tel Aviv e Washington non è mai stata così profonda.

Immagini false create con l’IA, prime mosse contro il Far West: cos’è e come funziona lo standard C2pa: Le big tech stanno adottando in massa uno standard per l’etichettatura dei media. Una soluzione in grado di descrivere chi ha creato un’immagine o un video, quando e come è stato creato e la credibili ...

Totti e Ilary, in vendita la villa dell'Eur La decisione che può cambiare tutto: Continua la guerra in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ultima indiscrezione arriva da Dagospia e riguarda la villa di famiglia all'Eur, quella dove attualmente è rimasta a vivere la cond ...