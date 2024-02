Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 18 febbraio 2024)live dellatraoggi, domenica 18 febbraio Continua lanella striscia di Gaza. I palestinesi in fuga dalla città di Rafah, secondo dei funzionari delle Nazioni Unite citate dal Times of Israel, si stanno spostando da quella regione verso le aree centrali intorno a Deir al-Balah.ha fatto sapere che ai fini di un eventuale accordo per il cessate il fuoco non accetterà “niente altro che una completa fine dell’aggressione, il ritiro dell’esercito d’occupazione da Gaza e la rimozione dell’ingiusto blocco della Striscia”. Intanto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha affermato che occorre un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e che non si può permettere che questo “disastro ...

La guerra Hamas-Israele del 2023 è un conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas, iniziato il 7 ottobre 2023 come conseguenza dell'attacco di Hamas a Israele del 2023. Dopo il ritiro di Hamas con gli ostaggi entro la striscia di Gaza, l'8 ottobre Israele ha dichiarato lo stato di guerra con lo scopo ufficiale di cancellare Hamas definitivamente, iniziando prolungati bombardamenti diretti alla Striscia di Gaza dove si trovano le basi dell'organizzazione palestinese. Il 26 ottobre è iniziata anche l'avanzata di terra dell'esercito israeliano nella Striscia, con violenti combattimenti sviluppati all'interno di zone urbane densamente abitate, dove Hamas ha realizzato le proprie fortificazioni. Il conseguente coinvolgimento della popolazione civile palestinese nei bombardamenti e negli scontri, con un alto numero di sfollati, feriti e vittime, ha generato una crisi umanitaria destando l'allarme di numerose organizzazioni umanitarie e di alcuni governi, i quali hanno denunciato apertamente i metodi israeliani anche in sede ONU.

