Guerra in Ucraina | Biden chiama Zelensky | “Continueremo a sostenervi”

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato». Avdiivka ... (corriere)

Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Putin: "L'Ucraina Per noi è questione di vita o di morte": Leggi anche Ucraina, notte di raid russi: almeno 3 morti. "Abbattuto" un caccia di Mosca Ucraina si ritira da Avdiivka, Putin esulta. Pressing su Congresso Usa per armi a Kiev Ucraina - Russia, ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Biden dopo la caduta di Avdiivka: "Immorale non approvare gli aiuti". Kiev: "Respinta offensiva ...: La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Il corpo di Navalny, l'ultimo atto d'accusa contro Putin - Ezio Mauro Il Nobel per la pace Muratov: "Chi si oppone in Russia muore" Chi sono i prigionieri ...

Ucraina, notte di raid russi. Kiev respinge offensiva in regione Zaporizhzhia: Biden sugli aiuti: "Assurdo e immorale non andare avanti" Ancora una notte di raid russi sull'Ucraina. Secondo le ultime news di oggi, 18 febbraio 2024, sulla guerra. Mosca ha lanciato una dozzina di ...