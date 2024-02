Guardamiglio | cinque alloggi per gli indigenti offerti dalla Fondazione Mezzadri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024)(Lodi) – A, grazie a-De Franceschini, diretta dal presidente Mario Roverselli, l’emergenza abitativa fa meno paura. L’ente ha infatti messo a disposizioneimmobili in locazione. Il nuovo bando per dare in affitto le case riguarda nel dettaglio quattrosituati in via Paolo VI al civico 2 e 4 e uno al 46. La loro disponibilità è stata deliberata, così come il bando, durante l’ultimo cda. Inc’è un apposito regolamento per capire come partecipare al bando e per la definizione della graduatoria che sarà utilizzata anche per le successive assegnazioni. Per essere ammessi in graduatoria e sperare di avere una casa in affitto, occorrono alcuni requisiti: età superiore a 60 ...