Gratta e vinci | la paura fa 90 | acchiappafantasmi alla riscossa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 febbraio 2024), l’insolita decisione ha cambiato per sempre la sua vita. Che spavento: ne ha visti almeno 3 in meno. L’azione, le risate, gli elementi horror. C’era di tutto un po’ nel film – e, successivamente, negli episodi della fortunatissima serie animata che ne è derivata – Ghostbusters (). Ancora oggi, sebbene siano passati 3 decenni dal debutto dei tre maldestri investigatori paranormali sul grande e sul piccolo schermo, Jack, Eddie e Grunt continuano ad essere nei cuori di milioni di spettatori. PixabayNon è un caso,luce di ciò, che i gadget ad essi ispirati continuino a proliferare in ogni dove. La Michigan Lottery, pensate un po’, ha addirittura lanciato, nel settembre del 2023, undedicato proprio all’insolita squadra di “cacciatori” di ...