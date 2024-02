Grande Fratello | Vittorio torna a parlare della sua esperienza e rivela chi potrebbe vincere

(Di domenica 18 febbraio 2024)Menozzi dopo l’vissuta nella Casa di Cinecittà arriva a Verissimo per raccontarsiMenozzi è stato eliminato dal reality show di Canale 5 pochi giorni fa. L’ex gieffino èto alla vita reale dopo cinque mesi divissuti e racchiusi nella Casa più spiata d’Italia. Il giovane modello è arrivato da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare le sue prime sensazioni dopo l’eliminazione.dichiara: “Il ritorno alla realtà è come una secchiata d’acqua fredda. Ho riattaccato nel frattempo un attimo i neuroni, perchè sono stati cinque mesi senza carta e penna, e quindi, far andare il cervello ogni tanto era complicato”. Leggi anche Amici, tre ...

Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni non note, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

Grande Fratello, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi parlano delle condizioni di Giuseppe Garibaldi: "Se entra si stressa troppo": Giuseppe Garibaldi ha lasciato la casa del Grande Fratello nuovamente, a causa di un secondo malore, dopo il primo che lo ha portato a lasciare il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini per accertamenti medici. Le sue condizioni ...

Mirko Brunetti lascia la Casa del Grande Fratello: lacrime amare, la lettera per Perla Vatiero, ecco cosa ha scritto: Mirko Brunetti è stato chiamato nel confessionale del Grande Fratello per lasciare la casa. Perla Vatiero si era illusa di vederlo tornare ma non sarà così. Tra l'ex coppia ci sono stati tanti chiarimenti ma nessun avvicinamento. Mirko Brunetti lascia il ...

