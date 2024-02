Grande Fratello | spoiler 19 febbraio | nessuna eliminazione in vista

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il, che dalla scorsa settimana è tornato in onda con due appuntamenti settimanali, lunedì 19andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Al televoto ci sono: Beatrice, Sergio e Grecia, nessuno di loro dovrà abbandonare la Casa, ma il gieffino/a che riceverà meno voti finirà nuovamente al televoto indella prossima puntata in programma mercoledì, che vedrà uno dei concorrenti dover dire addio al sogno di poter raggiungere la finale. È inoltre previsto un nuovo confronto tra Mirko e Perla chiamati a far chiarezza sui sentimenti che provano attualmente l’uno nei confronti dell’altra: i due ex fidanzati nella Casa hanno ritrovato un’intesa davvero speciale., Mirko e Perla: feeling ritrovato A Mirko Brunelli, in occasione della festa di ...