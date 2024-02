Grande Fratello sondaggi 19 febbraio | Beatrice Luzzi la favorita

(Di domenica 18 febbraio 2024) Al televoto alci sono tre persone, ovvero:, che ormai è diventata la concorrente con il maggior numero di nomination mai esistita, Sergio D'Ottavi e Grecia Colmenares. Nel corso della puntata GF di lunedì 19scopriremo chi sarà il concorrente meno votato e, quindi, candidato alla prossima eliminazione insieme a Stefano Miele, che ne è uscito sconfitto al televoto che si è chiuso durante la scorsa puntata del programma. I, in questa circostanza, stanno dando luogo a dei risultati ambivalenti. Nello specifico, pare ci siano essenzialmente due concorrenti a rischio eliminazione, il cui divario in termini di percentuali è davvero bassissimo.GF 192024: ecco chi è sfavorito Sul «Forum del ...

“ Mirko , cosa ti hanno fatto?”. Curiosa disavventura dentro la Casa del Grande Fratello per il giovane reatino. Brunetti, rientrato per provare a ... (caffeinamagazine)

Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni non note, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

GF, Simona furibonda (VIDEO): 'Questi ragazzi non hanno educazione. Queste scene davanti a due signore non...': Ieri sera nella casa del Grande Fratello , la new entry Simona Tagli si è sfogata davanti a Stefano Miele e Massimiliano Varrese , per il comportamento maleducato dei ragazzi più giovani, nei confronti suoi e di Beatrice ...

