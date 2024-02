Grande Fratello | Mirko e Perla si concedono una cena in Tugurio per confrontarsi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 18 febbraio 2024) In questi giorni all’interno della Casa delBrunetti che ha varcato la porta rossa in qualità di ospite mercoledì sera per trascorere un po’ di tempo con i suoi ex compagni d’avventura, ha trovato il tempo di potersi concedere unaa due inconVatiero: i due gieffini hanno condiviso riflessioni profonde.inIn occasione dellache si è svolta inha vestito i panni da chef, preparando con cura dei piatti per. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno avuto modo di tornare a parlare del loro rapporto. ...