Governo | perché servirebbe un rimpasto

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Col trattore in tangenziale andiamo a comandare», così cantava Fabio Rovazzi. Ed è successo davvero: i trattori hanno invaso le strade e non è detto che la protesta sia finita. Per ilMeloni la situazione può rappresentare un rischio ma anche una grande opportunità. Dopo le agevolazioni last minute concesse agli agricoltori, sono ora pronti a scatenare l’inferno i pescatori, i trasportatori, i commercianti, schiacciati dalla grande distribuzione e dalle vendite online, e perfino i raccoglitori di castagne. Ma c’è di più: quello dei trattori è solo un antipasto dei disordini che provocherà l’autonomia differenziata regionale, così come si è visto con l’ultima protesta dei sindaci. Per non parlare delle divisioni sul premierato che, sotto l’ombrello della Costituzione, rischia di spaccare il Paese. Aloccorre un vero e proprio ...