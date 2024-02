Gobetti e le malattie “genetiche” italiane | statalismo e accomodantismo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il triestino Umberto Saba, in una lettera datata 1922, scrisse al torinese Pierole seguenti parole: “Lei è l’esempio vivente di quanto ha detto Nietzsche, che il vero coraggio sorride“. Tutta l’esistenza di, in effetti, come ben colse Saba con la penetrazione del poeta, si dipanò all’insegna dell’antica e trascurata virtù del coraggio. Figlio di un Piemonte “eretico” e austero, che giovanissimo lo orientò, come scrisse l’amico Carlo Levi, verso i “problemi concreti, l’economia e la politica: un’economia e una politica per altro essenzialmente attente ai valori umani“,ebbe come maestri Gaetano Salvemini e Luigi Einaudi, che rafforzarono la sua istintiva avversione per il parassitismo e il protezionismo, stimolandolo a elaborare la visione di un liberalismo agonistico, che non s’identifica con l’azione ...