Gli Usa ci vogliono “fregare” Draghi? Feltri | un tesoro nazionale da non farsi scippare

USA for Africa (United Support of Artists for Africa) è un supergruppo di 45 artisti, per la maggior parte statunitensi, guidato da Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie, registrò il singolo We Are the World e poi l'album omonimo nel 1985. La canzone fu numero uno delle classifiche sia negli Stati Uniti che in Regno Unito in aprile. Dopo poco più di un mese uscì l'intero disco.